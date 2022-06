Küchen Ideen

Ob Kochen mit Freunden, romantisches Dinner oder gemütliches Klönen: Die Küche ist vielmehr als nur der Ort, an dem wir unsere Nahrungsmittel lagern und zubereiten. Sie ist der soziale Mittelpunkt des Hauses und übt seit unserer Kindheit eine besondere Anziehungskraft auf uns aus. Wer schon mal eine Party bei sich zuhause gefeiert hat, weiß, dass sich früher oder später alle in der Küche einfinden, egal, wieviel Mühe wir uns mit der Deko des Wohnzimmers gegeben haben. Dann werden die Reste des Buffets geplündert, der Kühlschrank endgültig geleert sowie schon mal die nächste Feier oder das nächste Kochtreffen geplant.

Kochen und Essen haben sich von der Privatsache im Familienkreis zu einer geselligen Aktivität mit Eventcharakter gemausert – denken wir nur an die vielen Kochshows und den Kult um Starköche wie Tim Mälzer oder Jamie Oliver. So wie das Kochen an Bedeutung gewonnen hat, haben sich auch die Ansprüche an die Küche in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Sie soll nicht nur funktional sein, sondern auch Gemütlichkeit und Leben ausstrahlen. Das gelingt am besten in einer Wohnküche mit integriertem Essbereich. Neben Schrankfronten, Arbeitsplatte und Fußboden ist dann auch die Wahl des passenden Tisches und der richtigen Stühle von Bedeutung.

Die sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg verbreitende Einbauküche ist heutzutage Standard in den meisten Häusern und Wohnungen. Wer sich schon einmal für ein Modell entscheiden musste, kennt die Auswahlschwierigkeiten, schließlich bleibt es einem die nächsten Jahre oder sogar Jahrzehnte erhalten. Beim Einrichten der Küche sollten wir also mit Bedacht vorgehen und ein Design wählen, dass uns wirklich gefällt und nicht nach ein paar Jahren den Appetit verdirbt. Mit den folgenden Einrichtungsideen unserer Experten wird das aber garantiert nicht passieren.