Holz beizen: Diese Arten und Effekte gibt es

Durch Beizen wird altes Holz wieder wie neu, aber auch neues Holz kann einen antiken Look bekommen. Darüberhinaus sind bunte Anstriche in allen erdenklichen Farben ganz einfach umsetzbar, während die einzigartige Holzstruktur erhalten bleibt. Verschiedene Arten von Beizen erzeugen unterschiedliche Effekte. Mit Holzbeizen könnt ihr den natürlichen Farbton des Holzes betonen oder ändern, Kontraste in der Maserung stärker hervorheben oder auch die Farbtöne unterschiedlicher Holzmöbel angleichen.

Sieht euer alter Esstisch oder Boden grau und fad aus oder möchtet ihr eure Sitzgarnitur im Garten auf Hochglanz bringen? Wir stellen euch die unterschiedlichen Beizen vor, damit euch die Wahl des richtigen Mittels für euer Projekt leichter fällt!