So sieht die richtige Wärmedämmung für dein Haus aus

Ist die Wärmedämmung von Fenstern, Wänden, Dach und Böden auf den neuesten Stand gebracht, dann gilt es noch mögliche Quellen für Zugluft zu beseitigen. Mit Dichtungsbändern solltet ihr Schwachstellen an Fenster und Türen eliminieren. Wie ihr die richtigen Dichtungsbänder findet und was es noch für schnelle Tricks zur Isolierung eures Hauses gibt, lest ihr in unserem passenden Ideenbuch. Wenn die Isolierung mit Dichtungsbändern nicht oder nicht ausreichend möglich ist, dann setzt Zugluftstopper ein. Sie sind nicht nur praktisch, sondern zugleich ein schickes Accessoire für Türen und Fensterbretter. Nutzt auch dicke Gardinen oder wenn möglich Rollläden, so wird Zugluft gestoppt und die Heizung kann etwas niedriger geschaltet werden.