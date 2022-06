So schützt du dich vor Betrug und findest ein seriöses Bauunternehmen!

Die Suche nach der Baufirma für das zukünftige Haus beginnt heutzutage meist im Internet. Ihr könnt die Suchmaschinen befragen oder einen Blick in die Gelben Seiten werfen, um eine Liste der Bauunternehmen in eurer Umgebung zu erhalten. Auch auf homify könnt ihr nach Baufirmen in eurer Stadt oder einem bestimmten Postleitzahlen-Gebiet suchen.