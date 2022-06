Ist euer Kinderzimmer sicher genug? Macht den Test!

Auch wenn wir davor warnen oder es verbieten, so können Möbel, Schränke oder Regale im Kinderzimmer in einem unbeobachteten Moment als Klettergerüste benutzt werden. Daher sollten unbedingt alle Möbel fest an der Wand fixiert werden. Es kann sonst sehr gefährlich werden, wenn ein Kleiderschrank oder Bücherregal ins Wanken gerät. Die Kreuze, die an einigen Möbeln zur Erhöhung der Stabilität angebracht sind, schützen nicht vor dem Umfallen! Eine zusätzliche, kippsichere Fixierung an der Wand ist ein Muss.

Auch kindgerechtes Einräumen von Schränken und Regalen kann Kletteraktionen vorbeugen. Räumt Lieblingsspielzeuge weiter unten ein, so dass sie für kleine Kinder immer in Reichweite sind. Ein stabiler Tritthocker kann zum Erreichen der höheren Fächer dienen. Auch schwere Gegenstände sollten lieber unten gelagert werden, damit nichts davon auf den Kopf fällt. Werden schwere oder große Spielzeuge aktuell nicht benutzt, dann könnt ihr sie auch außer Sichtweite aufbewahren.