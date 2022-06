Moderne Architektur vor malerischer Kulisse

Moderne Architektur kommt nicht immer überall sofort gut an. Auf der britischen Kanalinsel Guernsey sah man dem Vorhaben der Architekten von JAMIE FALLA ARCHITECTURE, mitten in der malerischen Natur ein super stylishes Traumhaus zu bauen, lange Zeit eher skeptisch entgegen. Doch das Ergebnis überzeugte nicht nur die Bauherren, sondern die gesamte Insel und zeigt, wie harmonisch und formvollendet sich Architektur und Natur in Einklang bringen lassen. Das Haus, um das es geht, beeindruckt mit modernem Design und jeglichem Komfort und bezieht dabei die idyllische Umgebung zu 100% ein, macht sie zum Star und passt sich ihr nahtlos an, ohne den eigenen Charakter aufzugeben.