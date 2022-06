Wahr oder falsch? So verpasst ihr euren Wänden die richtige Farbe!

FALSCH! Hier greift die Tatsache, dass ihr in einer gemütlichen Wohnung und sicherlich nicht in einem Museum leben möchtet. Eine menschliche, ansprechende Einrichtung wirkt weitaus positiver als eine weitestgehend sterile Einrichtung, in deren Rahmen sich ein Raum am anderen orientiert. Sinnvoll ist es immer, jedem Raum seinen individuellen Charme zu gönnen und die Vorteile gezielt zum eigenen Nutzen einzusetzen. Gerade dann, wenn ihr euch von eurer Kreativität ein wenig treiben lasst, werdet ihr sehen, dass das Setzen von kleinen, optischen Highlights nun noch leichter fällt. Auch beim Check der Wände in den einzelnen Räumen fällt auf, dass es nicht zwingend notwendig ist, jeden Raum mit der gleichen Wandfarbe zu bestücken. Hebt stattdessen bestimmte Bereiche in eurer Wohnung nicht nur durch Türen und Wände, sondern auch durch Farben ab! Wie ihr euer Wohnzimmer noch heller erscheinen lassen und damit einen weiteren besonderen Akzent setzen könnt, erfahrt ihr hier!