Architektur der Zukunft: Moderne Fertighäuser im Kleinformat

In der Architektur wie in der Gesellschaft allgemein geht der Trend bereits seit Längerem weg von groß und protzig und hin zu weniger ist mehr . Das betrifft sowohl die Quadratmeterzahl als auch die Kosten, die ein Hausbau und das anschließende Wohnen verursachen. Immer mehr Bauherren verzichten auf Überflüssiges und konzentrieren sich bei der Planung und Umsetzung ihres neuen Zuhauses auf das, was wirklich wichtig ist. Kein Wunder also, dass sowohl die Small House Bewegung als auch die Fertighausbranche boomen. Die Maxime lautet: Funktionalität, Schönheit und ein bewussteres Wohnen und Leben auf wenigen Quadratmetern – und das zu einem unschlagbaren Preis. Wir haben euch heute fünf moderne Fertighäuser im Kleinformat mitgebracht, die in Sachen Style, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz ganz groß rauskommen.