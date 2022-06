Eine Küche wie die Profis – 6 tolle Tipps zum Nachmachen

Sicherlich könnt auch ihr euch für ausgefallene Menüs und kulinarische Kreationen begeistern. Die passende Grundlage hierfür liefert eine gut ausgestattete Küche, in der das Kochen und Backen erst so richtig Spaß macht. Wer kochen möchte, wie ein Profi, sollte auch dementsprechend ausgestattet sein. Doch was braucht es neben Herd, einem Messerset und einem Mixer eigentlich noch alles, um Familie und Freunde mit den besten Menüs verwöhnen zu können. Gerade in der Küche gilt: das Auge isst mit! Daher solltet ihr in diesem besonderen Raum eine ansprechende Optik mit einem Höchstmaß an Funktionalität und einem modernen Ambiente verbinden. Doch wie sieht eine Küche für Profis eigentlich aus? Braucht es wirklich Massen an Gerätschaften oder genügt eine solide Basic-Ausstattung? Die Lösung liegt, wie so oft, in der Mitte.