Wunderbares Haus für Familien mit Kindern

Von der Straße aus werfen wir einen ersten Blick auf das 160 qm große Haus, dessen äußere Gestaltung einer modernen und zeitlosen Architektur folgt. Es verfügt über ein klassisches Satteldach, das sich in so gut wie jedem Baugebiet in Deutschland realisieren lässt. Der angrenzende Carport sowie ein Teil der Terrasse auf der Rückseite wurden mit einem Flachdach versehen, was den zeitgemäßen Look unterstreicht. Abgerundet wird das ansprechende Erscheinungsbild mit einer partiellen Holzverkleidung, welche einen schönen Kontrast zum strahlend weißen Putz der restlichen Fassade darstellt.