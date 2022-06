So nutzt ihr den Platz unter eurem Hochbett optimal

Habt ihr schon immer von einer eigenen Leseecke geträumt, aber in eurer Wohnung einfach nicht den richtigen Platz dafür gefunden? Wir haben die Lösung für euch: Richtet euch eure persönliche Bibliothek doch unter dem Hochbett ein. Die Leseecke auf dem Bild ist zugegebenermaßen ziemlich groß und würde vielleicht in die wenigsten kleinen Wohnungen hineinpassen. Die Idee dahinter stimmt aber. Alles, was ihr für die Einrichtung eurer gemütlichen Lesenische braucht, sind ein paar weiche Sitzkissen (oder ein bequemer Sessel, falls ausreichend Platz vorhanden ist), ein paar einfache Bücherregale für eure Lieblingsbücher, eine gute Leselampe und eventuell noch ein kuscheliger Teppich. Und wenn ihr dann beim Lesen müde werdet, nehmt ihr euer Buch direkt in die obere Etage mit und lest einfach im Bett weiter.