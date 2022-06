Kratzer im Laminat? So verschwinden sie spielend leicht

Kleine Kratzer, die sich nur an der Oberfläche befinden und nicht bis tief in die Unterschicht reichen, können ganz natürlich mit Olivenöl behandelt werden. Hierfür werden zunächst Staub und Schmutz vom Laminat und aus dem Kratzer entfernt. Im Anschluss an das Saugen oder Fegen wird der Boden an dieser Stelle feucht gewischt. Nun gibt man etwas Olivenöl auf ein fusselfreies Tuch und reibt es in den Kratzer ein. Das Öl, was dabei rund um den Kratzer auf das Laminat gelangt, muss im Abschluss abgewischt werden, damit die Stelle nicht schmierig und rutschig wird. Das funktioniert am besten mit einem feuchten Tuch und etwas Haushaltsreiniger oder Spülmittel. Doch Achtung: Nur die Stelle um den Kratzer soll frei von Öl werden. Wird das Öl im Kratzer beseitigt, muss die Behandlung wiederholt werden.