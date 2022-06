6 schöne Gartenideen und Inspirationen inklusive Bildern

Auch an einer Beleuchtung sollte es bei der Gestaltung des Gartens nicht fehlen. Indirekte Beleuchtungen, wie in diesem Beispiel zu sehen, weisen nicht nur den Weg bei Eintritt der Dämmerung. Auch dekorative Leuchtkörper, beispielsweise in Kugelform, setzen einen schönen Akzent und kreieren eine zauberhafte Abendstimmung.

