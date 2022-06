Kreative Ideen für deinen Hauseingang

Viele Menschen möchten in der heutigen Zeit nicht mehr auf einen verlässlichen Sichtschutz verzichten. Sofern dieser aus einer Wand besteht, laufen die Besitzer jedoch leider immer noch schnell Gefahr, sich hinter einer eher tristen Fassade zu barrikadieren. Dabei ist es so einfach, dieses Grau aufzubrechen und mit Hilfe von Blumen zu harmonisieren. Zur Verwendung eignen sich hier am besten Pflanzen wie Efeu, die sich an einer vorhandenen Wand hochschlängeln und ihre eigenen, natürlichen Wege gehen bzw. wachsen. Je nach persönlichem Geschmack könnt ihr die Bepflanzungen an den Wänden entweder dichter oder transparenter gestalten. Ein regelmäßiger Nachschnitt sorgt zudem dafür, dass euer moderner Sichtschutz jederzeit ansprechend und gesund aussieht. Vor allem die etwas unkomplizierteren Pflanzenarten beweisen immer wieder, dass auch ausschließlich grüne Pflanzen am Hauseingang durchaus ansprechend wirken können. Noch mehr Tipps für einen tollen Vorgarten findet ihr unter dem Link.