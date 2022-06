Einzigartig wohnen unterm Dach

Auf den ersten Blick erkennt man, dass dieser Dachboden mit alt, verwinkelt und düster nichts zu tun hat. Das Tageslicht strahlt nur so herein und macht aus dem Bereich einen lichtdurchfluteten Wohlfühlort. Möglich machen das zahlreiche Fenster, die sich sowohl direkt in den Dachschrägen als auch an der Stirnseite des Gebäudes befinden. Vor allem letztere sind angenehm großformatig gestaltet, um ein Maximum an Tageslicht zu garantieren.