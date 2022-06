6 nachahmenswerte Häuser mit Flachdach

Auch dieses Objekt sorgt für Aufsehen auf dem Land. Komplett mit Holz verkleidet, bekommt das Haus in kubischer Form einen dynamischen Look sowie ein markantes Erscheinungsbild verliehen. Über Eck sowie vertikal verlaufende Fensterbänder lockern die Fassade auf und geben die Sicht in die herrliche Umgebung frei.