Wohnideen für ein gesünderes Leben

Egal, wie aktiv wir sind und wie sehr wir Bewegung an der frischen Luft lieben – den Großteil unseres Lebens verbringen wir doch drinnen. Und einen großen Teil davon wiederum in unseren eigenen vier Wänden. Dementsprechend wichtig ist es, in einer gesunden Umgebung zu leben. Der Gesundheitsaspekt sollte also beim Einrichten und Wohnen eine wichtige Rolle spielen. Wir haben mal genauer unter die Lupe genommen, was uns gut tut und wie wir Allergien, Schlafstörungen, Rückenschmerzen und Co. in unserem Zuhause erst gar keine Chance geben.