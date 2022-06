Vorhänge für ein wohnliches Zuhause

Nicht jeder Vorhang ist für jedes Zimmer gleich gut geeignet. Zunächst einmal spielen die Größe des Raumes und auch der Lichteinfall eine Rolle bei der Wahl des perfekten Vorhangs. Wer ein kleines, dunkles Zimmer heller und großzügiger wirken lassen will, liegt mit Stoffen in hellen Farbtönen goldrichtig. Möchte man hingegen großen Räumen eine gewisse Gemütlichkeit geben, kann man ruhig mit schweren und dunkleren Vorhängen arbeiten. Vor dem Kauf eines neuen Vorhangs sollte man sich auch Gedanken darüber machen, welchen Zweck er denn erfüllen soll. Will man damit lediglich das Zimmer schmücken und dekorieren oder soll der Vorhang einen zuverlässigen Sicht- und Sonnenschutz bieten?