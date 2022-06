Moderne Neueinrichtung und Umgestaltung einer Wohnung

Der Blick in die andere Richtung zeigt den Essbereich, der ebenfalls hell und einladend wirkt. Das Geheimnis liegt in einer ausgeklügelten Farbgestaltung mit verschiedenen Blautönen an den Wänden, neutral gehaltenen Möbeln und vereinzelten Akzenten in fröhlichem Gelb. Auf diese Weise entsteht ein farbenfrohes Ambiente, das jedoch nicht zu kunterbunt erscheint und in dem alles perfekt aufeinander abgestimmt ist.