Geheimtipps für die Wohnungssuche im Internet

Neben der Kaltmiete kommen auf einen Mieter die so genannten Nebenkosten, auch Betriebskosten genannt, zu. Hierzu gehören beispielsweise Kosten für Heizung, Wasser, Straßenreinigung, Müllentsorgung oder den Hausmeisterservice. Wie hoch die Kosten sind, lässt sich oft nicht pauschal sagen und hängt davon ab, was an dem Haus anfällt. Ein Beispiel: Übernehmen Mieter selbst die Reinigung des Hausflures, entfallen die Kosten hierfür. Ist ein Hausmeisterservice für die Reinigung zuständig, fallen dagegen Nebenkosten für den Hausmeisterservice an. Wer bei der Wohnungssuche im Internet auf Immobilienanzeigen stößt, in denen von Nebenkosten keine Rede ist, die aber Traummieten nennen, sollte man grundsätzlich hellhörig werden. Eine genaue Aufzählung, der einzelnen Nebenkosten ist im Internet nicht üblich. Zumindest sollte die Angabe zu den Nebenkosten aber auf die Quadratemeter gerechnet anderen Angeboten am Markt ähneln. Einen guten Überblick bietet auch der Betriebskostenspiegel des Mieterbundes. In Portalen, die Annoncen von Maklern schalten, sollte zudem ein Hinweis zu der anfallenden Maklergebühr auftauchen.