homify 360°: Einfamilienhaus mit Blick auf den Taunus

Den Treppenaufgang gestalteten die Frankfurter Architekten von in-design architektur besonders effektiv – er ist Balustrade, Bücherregal und Schrankwand in Einem. Auf der rechten Seite der Brüstung können Bücher in ein Regal gestellt werden, während die andere Seite genügend Stauraum für größere Gegenstände bietet. Auf jeder Treppenstufe kann per Drucktechnik eine Schranktür geöffnet werden.