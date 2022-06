Naturbelassene Wandgestaltung

In unserer Gesellschaft, die geprägt ist von Schnelllebigkeit, Urbanisierung und High Tech, entwickelt sich bereits seit Längerem ein spannender Gegentrend, der sich auf das absolute Kontrastprogramm zum modernen Großstadtleben besinnt: Nachhaltigkeit, Retro und Entschleunigung lauten die Schlagworte, die den Gegenpol zur rasanten High-Tech-Welt bilden. Im Zuge dessen wächst auch im Einrichtungsbereich zunehmend die Sehnsucht nach traditionellen und natürlichen Materialien wie Holz, Stein, Rinde und Leder. Genau hier setzt die Nature-Linie der Freund GmbH an. Da werden Wände und Böden aus naturbelassenen Materialien gestaltet und sogar ganze Bäume in den Lebensraum integriert. Das Ergebnis: Natürliche und individuelle Wohlfühloasen, in denen es sich wunderbar leben, genießen und abschalten lässt.