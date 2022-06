Kreative Ideen für die Dusche

Farbenfrohe Fliesen sind ebenfalls eine Möglichkeit, um seine Duschecke kreativ zu gestalten. Das Anbringen der Fliesen ist zwar aufwendiger als das Ankleben von Wandtattoos aber es lohnt sich allemal! Wer sich also an den quadratischen weißen Fliesen satt gesehen hat, sollte Ausschau nach verschiedenen Formen und Farben halten, um etwas mehr Pep in sein Badezimmer zu bringen.