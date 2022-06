Einrichten mit Kork

Mit ihrem natürlichen Look passen sich Korkmöbel jedem Einrichtungsstil an. Ob als besonderer Blickfang in einer modernen oder industriell eingerichteten Wohnung oder als perfekte Ergänzung für das Schlafzimmer im Landhausstil – die vielseitigen Körkmöbel von Creative-Cork machen in jedem Raum eine gute Figur.

Damit die Möbel aus Kork nicht zu eintönig wirken, werden farbliche Elemente hinzugefügt. So sind beispielsweise die Standbeine dieses Medienmöbelstücks auch in Gelb, Orange oder Weiß erhältlich.

Warum Medienmöbel aus Kork ideal sind? Das Material besitzt eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit, erhitzt sich kaum und ist schwer entflammbar. Da müssen wir keine Sorge ums Mobiliar haben, wenn der DVD-Player an einem Sonntagabend mal wieder auf Hochtouren läuft.