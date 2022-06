Raumteiler und Paravents

Wandelemente, die in Schienen laufen, sind eine optimale Lösung, um beispielsweise Küche und Essbereich oder auch Wohnzimmer und Essbereich nur bei Bedarf voneinander zu trennen. Hier wurden die entsprechenden Elemente so gestaltet, dass sie auch als Dekoration wirken und eine gewisse Spannung in den weiten Wohnbereich bringen. Man kann sie vollständig schließen und damit Küche, Wohnzimmer und Essbereich entweder zu jeweils einzelnen Räumen werden lassen, oder man lässt einen Freiraum zwischen den einzelnen Elementen und sorgt so für gezielten Durchblick.