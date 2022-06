Family Home in Notting Hill

Coole Lofts, topmoderne Penthäuser oder hochelegante Designerwohnungen – so manches Zuhause wirkt nach außen hin super elegant, durchgestylt und schick, aber irgendwie fehlt da was. Das gewisse Etwas, der ganz besondere Charme, Persönlichkeit und Charakter – alles wichtige Punkte, die entscheidend dazu beitragen, ob wir uns in einem Haus wohlfühlen. Denn schließlich will man einem Zuhause anmerken, dass hier jemand nicht nur wohnt, sondern lebt – und vor allem auch, wer hier zuhause ist. Bei den Projekten, die unsere Expertin Tatjana von Braun betreut, fühlt man sich sofort angekommen, sobald man nur die Bilder sieht. Denn ihr ist es wichtig, ein Haus nicht nur zu stylen, sondern auf die persönlichen Vorlieben seiner Bewohner abzustimmen. In diesem Familiendomizil in Notting Hill scheinen auf jeden Fall Menschen mit Geschmack zu wohnen.