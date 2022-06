Außergewöhnliche Deckengestaltung

Über die Auswahl des richtigen Fußbodens und der passenden Wand machen sich viele Hausbesitzer mehr Gedanken als über die Einrichtung. Welcher Farbton ist der harmonischste, welches Material passt sich optisch am Besten den Gegebenheiten des Hauses an? Holz im Bad, Backstein im Wohnzimmer oder doch lieber ein gefliester Boden? Das sind die elementaren Entscheidungen, klar. Wie aber sieht es eigentlich mit der Gestaltung der Decke aus? Wer nicht gerade in einer schönen Altbauwohnung mit massenweise Stuck wohnt, lässt seine Decke schließlich meistens weiß – fragt sich nur, wieso. An Alternativen mangelt es schließlich nicht! Deswegen wird es Zeit für ein paar Inspirationen: