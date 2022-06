Spätsommerlicher Gartenspaß

Auch wenn wir es noch nicht so recht wahrhaben wollen und die Hoffnung auf ein paar letzte richtig heiße Hochsommertage noch längst nicht ganz aufgeben – der Sommer 2014 neigt sich dem Ende entgegen und der September steht vor der Tür. Jetzt gilt es, die letzten warmen Wochen des Jahres in vollen Zügen zu genießen und jede freie Minute draußen zu verbringen. Deshalb zeigen wir euch heute sieben Möglichkeiten, das große Finale dieses Sommers mit allen Sinnen auszukosten und so viele Sonnenstrahlen und schöne Erinnerungen wie möglich mit in den Herbst zu nehmen.