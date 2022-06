Das Zuhause zum Wellness-Tempel machen

Wellness ist ein wahres Zauberwort unserer Zeit, das uns völlige Entspannung und Abstand von der Hektik des Alltags verspricht. Verkehrslärm, Stau, Termindruck, Überstunden, Abgase, Freizeitstress – all das wollen wir nur zu gerne hinter uns lassen und einfach mal wieder so richtig relaxen, abschalten und Kraft tanken. Dafür kann man in ein schickes Wellness-Hotel fahren, den Spa-Tempel um die Ecke besuchen oder aber man erschafft sich eine Wellness-Oase in den eigenen vier Wänden. Hier kommen ein paar gelungene Beispiele dafür, wie das Ergebnis aussehen kann.

Und für alle, die sich ein Verwöhnprogramm im kleinen Rahmen gönnen möchten, haben wir in unserem Ideenbuch 10 Accessoires für einen Wellness-Tag zuhause ein paar ganz einfache, aber verblüffend effektive Ideen zusammengestellt.