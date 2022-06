Lass die Sonne rein: Wohnen mit natürlichem Licht

Insbesondere in älteren Wohnungen ist das Badezimmer nicht selten ein Raum, der ohne Fenster auskommen muss. Das ist zumeist bedingt durch die architektonischen Gegebenheiten, vor allem in Reihenhäusern oder Wohnungen in Wohnblöcken. Und natürlich ist es wichtiger, ein Fenster im Schlafzimmer, der guten Stube oder in der Küche zu haben. Allerdings stellt Fensterlosigkeit im Bad die Bewohner neben dem Mangel an natürlichem Licht auch vor ein Lüftungsproblem: Der Wasserdampf nach einer ausgiebigen Dusche oder einem entspannten Bad kann nicht einfach durch ein geöffnetes Fenster entweichen. Daher muss bei fensterlosen Bädern mit elektronischen Abzugssystemen gearbeitet werden. Trotzdem entstehen häufig Probleme mit Schimmel in Fugen oder Wänden.

Die ideale Lösung für ein Badezimmer, bei dem ein Fenster in der Wand aus räumlichen Gegebenheiten nicht realisierbar ist, ist eine Dachluke. So scheint die Sonne von oben in den Raum und erzeugt beim Blick in den Himmel ein wunderbares Wellness-Feeling. Elekronisch oder manuell zu öffnen, kann die Feuchtigkeit im Handumdrehen entweichen.