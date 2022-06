Blütenpracht: Blumen inszenieren

Blumen sind viel mehr als ein bisschen lebendige Deko und schmückendes Beiwerk. Sie sind wahre Kunstwerke und ihre Anwesenheit bedeutet immer ein wirkungsvolles Upgrade – egal, in welchem Zimmer und an welchem Ort. Deshalb verteilen wir sie am liebsten über das ganze Haus und setzen sie in den buntesten Farben und in den schicksten Vasen in Szene. Die folgenden Bilder zeigen euch, wie man Blumen perfekt arrangiert und sich eine Extraportion natürliche Frische, Eleganz und gute Laune in die Bude holt.