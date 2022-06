Design und Funktion vereint: Möbel von RECHTECK

Die Möbel von RECHTECK werden ausschließlich in deutschen Tischlereien gefertigt, in denen man noch die traditionelle Handwerkskunst beherrscht. Hochwertige Materialien wie heimisches oder exotisches Holz oder edle Wurzelhölzer werden für die Herstellung verwendet. Lackiert wird die Oberfläche je nach Wunsch in Hochglanz, Seidenmatt oder Matt.

Neben der Auswahl erlesener Materialien ist vor allem ein funktional-ästhetisches Design für RECHTECK wichtig. Der Inhaber und Designer Dipl. Ing. Felix Schwake setzt hierbei eher auf puristische Kreationen – schließlich soll in der Wohnung das Leben den Vorrang haben und nicht die Ausstrahlung der Möbel.