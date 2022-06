Schlafzimmer Ideen

Darf ich mir Pflanzen ins Schlafzimmer stellen oder nicht? Viele unserer Freunde raten uns davon ab. Doch was steckt eigentlich dahinter? Der Mythos Keine Pflanzen im Schlafzimmer ist schnell gelöst: Bekannterweise nehmen Pflanzen während der Fotosynthese Kohlenmonoxid auf und geben Sauerstoff an ihre Umwelt ab. Wiederum besteht der Stoffwechsel der Pflanze auch daraus, dass sie Sauerstoff aufnimmt und Kohlendioxid abgibt. Wenn es nun in der Nacht dunkel ist, ist die Fotosynthese der Pflanze stark eingeschränkt und es wird mehr Kohlendioxid als Sauerstoff abgegeben.

Die Sorge, dass diese Kohlendioxidmenge für uns schädlich ist, gilt allerdings als unbegründet. Im Gegenteil: Auch im Schlafzimmer tragen Pflanzen zu einem gesunden Raumklima bei. Eine interessante Gestaltungsidee für das Grün im Schlafzimmer sind Begrünungssysteme aus Moos und Pflanzen, die an der Wand angebracht werden. So haben wir Blickfang und Nutzen in Einem!