Glasfronten und Schiebetüren für mehr Transparenz

Es liegt in der Natur des Menschen, sich der Natur nahe fühlen zu wollen. Wir mögen uns mit der progressivsten Technik umgeben und die Annehmlichkeiten des modernen Lebens genießen, doch wir sind immer noch Teil der Natur. Mit Glasfronten und transparenten Türen schotten wir uns nicht länger von der Umwelt ab, sondern nehmen teil am Leben um uns herum. In Kombination mit nachhaltigen Baukonzepten und Materialien wird gleichzeitig der Eingriff in die Natur so gering wie möglich gehalten.