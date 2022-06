Einfamilienhaus mit südländischem Charme

Das Objekt erstreckt sich auf einer Fläche von 190 Quadratmetern. Als zweigeschossiges Objekt realisiert, zeigt sich das Einfamilienhaus in einer für die südlichen Regionen typischen Architektur. Wenn auch als Holzhaus realisiert, besticht die Fassade durch einen hellen Putz. Dieser wird von den Fensterrahmen sowie dem Dach in Dunkelbraun kontrastiert, was dem Haus ein charmantes Aussehen verleiht. Auf der sonnenreichen Seite wurde eine überdachte Terrasse vorgesehen, die zum Verweilen einlädt.