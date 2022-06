Modernes Haus zum Verlieben

Das Innere des Hauses wurde offen und fließend konzipiert. Somit erstreckt sich der Wohnraum über großzügig und weitläufig angelegte Flächen, wobei dennoch die einzelnen Zonen auszumachen sind und sich nicht verlieren. Auf die Küche im hinteren Bereich folgt der Essplatz. Dieser trumpft mit offener Deckengestaltung auf, was für eine Lichtdurchflutung sorgt. Die Gestaltung der Wände und Decken in Weiß unterstützt zusätzlich das helle und freundliche Ambiente. Das für die Böden vorgesehene Holz harmoniert mit seiner interessanten Maserung perfekt zu der Nichtfarbe und schafft Behaglichkeit sowie ein gemütliches Ambiente. Sehr schön anzusehen ist auch die Treppe, die sich aufgrund ihres reduzierten, aber nicht weniger anspruchsvollen Designs unaufdringlich in die Gestaltung einfügt. Vom Essbereich aus markieren drei Stufen den Weg in das Wohnzimmer.