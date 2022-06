Die perfekte Farbpalette für die Hausfassade

In dieser Variante geht man von einem Grundfarbton aus und kombiniert sich munter durch hell und dunkel des Farbschemas. Die Fassadenfarbe Terracotta wirkt warm und sonnig. Entscheidet man sich für einen einheitlich beigen Wandanstrich, fügt sich das Dach ebenfalls in beige optimal in das Bild ein.

Am besten wirkt diese sehr einheitliche Variante, wenn auch Fensterrahmen, Geländer und sogar der Gartenzaun farblich passend abgestimmt sind: weiße Fenster und ein Geländer in hellem Braun. Selbst die Dachrinne passt dann in einer Nuance des Beige farblich zum Gesamtkonzept. Nichts tanzt aus der Reihe.

Die Ton-in-Ton Farbgebung des Hauses wirkt am besten, wenn das Heim nicht zwischen andere gequetscht ist, sondern seinen Platz frei entfalten kann und allein steht. Auffällige Farben sind dann nicht einmal nötig, um einen Hingucker zu landen.