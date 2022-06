Moderne Wohnung mit allen Raffinessen

Auch auf die offene Küche werfen wir noch einen genaueren Blick. Sie verkörpert all das, was man sich von einem modernen Kochbereich verspricht: puristisches Design mit klaren Linien und grifflosen Fronten, hinter denen sich jede Menge praktischer Stauraum verbirgt. Dazu eine großzügige Kochinsel samt Arbeitsbereich und Küchentresen und elektrische Geräte auf dem neuesten Stand der Technik – fertig ist der moderne Kochtraum, der zum Verweilen einlädt und sich vom Stil und den Farben her perfekt der restlichen Wohnung anpasst.