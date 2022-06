Die richtige Farbe für eure Fassade – das müsst ihr wissen

Tiago do Vale Arquitectos

Der Farbton einer Hausfassade bestimmt nicht nur wesentlich den Charakter eines Gebäudes, sondern prägt auch die Nachbarschaft bzw. seine Umgebung mit. Wenig falsch machen kann man, wenn man Weiß als Grundton wählt. Bei auffälligen Farben wie etwa Pink oder Blau ist große Vorsicht angebracht, da die Gefahr besteht, dass das bunte Gebäude die ganze Nachbarschaft dominiert und total aus dem Rahmen fällt. Die persönliche Farbwahl sollte immer mit dem Kontext harmonieren, also zum Gesamtkonzept passen. Dies beinhaltet, dass der Hausanstrich einerseits im Hinblick auf die angrenzenden Häuser nicht zu sehr hervorsticht. Andererseits sollte die Farbe auch im Einklang mit den Gebäudeteilen wie Balkon, Garage und Dach gewählt sein. Welche Fassadenfarbe zum eigenen Haus und dessen Umgebung passt, lässt sich heutzutage mit der Hilfe von Farbsimulatoren und 3D-Planern herausfinden, die das Durchprobieren von verschiedenen Farbvarianten des Hauses ermöglichen. Viele Gemeinden schreiben übrigens vor, was gesetzlich erlaubt ist, weshalb ihr euch am besten direkt auf dem zuständigen Amt informiert, bevor mit euren Arbeiten loslegt.