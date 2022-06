Die schönsten Häuser der Woche

Weiter geht es mit diesem ungewöhnlichen Bau an einem steilen Hang. Ausdrucksstark thront das Wohngeschoss auf Stelzen und bietet dank Rundumverglasung eine fantastische Aussicht in die umliegende Natur. Und die Sandbichler Architekten wären nicht die Sandbichler Architekten, wenn sie nicht stets aus allem das Beste herausholen würden, und so haben sie dem Bau noch eine Dachterrasse aufgesetzt. Diese erstreckt sich über die gesamte Länge und Breite des Hauses, ist also schon allein wegen ihrer Größe ein wahres Frischluftparadies!