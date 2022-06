Wie man mit einem Innenarchitekten zusammenarbeitet

Das Budget ist – zumindest in den meisten Fällen – der entscheidende Faktor bei jedem Projekt und der Schrecken eines jeden Hausbesitzers oder Mieters, der sein Zuhause renovieren möchte. Es hat einen großen Einfluss auf die Dauer des Projekts und auch auf die Qualität des Ergebnisses. Es ist wichtig, dass man als Kunde von Anfang an ehrlich zu dem Innenarchitekten ist, mit dem man zusammenarbeiten will: Welche Summe kann und will man in das Projekt investieren? Gibt es einen finanziellen Spielraum oder ist das Budget festgesetzt? Welche Prioritäten hat man und wo ist man bereit, Kompromisse einzugehen? Der Experte hilft dabei, Ordnung und Übersicht in das Budget-Thema zu bringen und im Zweifelsfall auch dabei, eine interessante und budgetfreundliche Alternative zum überteuerten italienischen Designerstuhl oder der edlen Marmorarbeitsplatte in der Küche zu finden.