Style im Fokus: Deutsche Friseursalons

Dass Style und guter Geschmack beim Friseur eine große Rolle spielen, ist klar. Aber nicht nur, was die Frisur des Kunden angeht, sondern auch in Sachen Salondesign. Denn auch hier zeigt sich mal wieder, dass der erste Eindruck zählt. Oder wo würdet ihr euch lieber eine neue Frisur verpassen lassen – in einer langweilig, nachlässig oder altbacken eingerichteten Umgebung oder in einem coolen, stylishen und ausgefallenen Salon? Heute haben wir euch fünf Beispiele mitgebracht, die mit ihrem Gesamtpaket überzeugen. Hier überlässt man sich doch gerne mit Haut und Haaren den Profis, oder?