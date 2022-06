Es ist der Raum, in dem wir uns morgens als erstes nach dem Aufstehen und abends als letztes vor dem Zubettgehen aufhalten – das Badezimmer. Es ist heutzutage weit mehr als eine reine Nasszelle zur Körperhygiene, sondern ein Ort, an dem wir entspannen und uns wohlfühlen wollen. Doch was gehört eigentlich dazu, damit das Bad zur echten Wellness-Oase wird? Hier kommen unsere 10 Tipps für das perfekte Badezimmer.