Terrarium – Das gilt es bei der Anschaffung zu beachten

Maßgeblich für die letztendliche Größe des Terrariums sind vor allem eure individuellen Platzverhältnisse in der Wohnung, die eventuell zu beherbergende Tierart und euer persönlicher Geschmack. Gerade dann, wenn ihr jedoch Tiere halten möchtet, könnte es unter Umständen sein, das der Leitspruch „Größer ist besser!“ nicht mehr greift. So setzt es bestimmte Tierarten, wie zum Beispiel Vogelspinnen, enorm unter Stress in einem zu großen Terrarium sitzen zu müssen. Sie sind klassische Lauerjäger, die warten, bis ihre Beute vorbeikommt. Andere Tiere freuen sich sicherlich mehr über großzügige Platzverhältnisse. Informiert euch daher unbedingt im Vorfeld über spezielle Charakteristika. Für den Fall, dass ihr nur Pflanzen im Terrarium ziehen möchtet, solltet ihr euch natürlich auch informieren. Checkt am besten, wie groß bestimmte Arten werden und passt euer Terrarium entsprechend an, damit ihr nicht allzu häufig umpflanzen oder komplett neu bauen müsst. Auch den eventuellen Wunsch nach Deko solltet ihr bei der letztendlichen Auswahl der Größe berücksichtigen, damit euer Terrarium nicht zu vollgestellt aussieht.