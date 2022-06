Einraumwohnung einrichten: 6 clevere Tipps und Tricks

Einer der wichtigsten Punkte beim Einrichten einer Einraumwohnung ist die Farbgestaltung. Wer nur wenige Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung hat, sollte auf allzu dunkle Farben und dominante Muster verzichten, denn sonst fühlt man sich in der kleinen Wohnung schnell erschlagen und beengt. Helligkeit ist also Trumpf, denn helle Farben erzeugen optische Weite und lassen kleine Räume größer wirken. Weiß ist also immer eine gute Wahl, aber auch Sandtöne, Hellgrau oder zarte Pastellnuancen machen sich gut in der Einraumwohnung. Um ein harmonisches Gesamtbild zu schaffen, ist es wichtig, dass sich die verwendeten Farben an Wänden, Decke, Boden und Möbel perfekt ergänzen. Dennoch kann man durchaus auch mit mehreren Farben arbeiten. Dabei bleibt man aber am besten in einer Farbfamilie und entscheidet sich für verschiedene Schattierungen innerhalb dieser Palette. Dabei gilt die Regel: Dunklere Töne funktionieren am besten in Bodennähe, hellere auf Augenhöhe und in Richtung Decke.