Vom Swimmingpool zum Gartenteich

Ein Swimmingpool im Garten ist vor allem für die Kids der Familie ein echtes Highlight. Was aber, wenn die Kinder erwachsen werden, ausziehen und der Pool kaum noch genutzt wird? Wir nehmen heute ein Projekt etwas genauer unter die Lupe, bei dem der Familienpool, der seit Jahren ungenutzt ein trauriges Dasein fristete, in einen hübschen Naturteich verwandelt wurde. In Zusammenarbeit mit dem planenden Architekten entwickelte Pflanzdesigner Lars Schönberg einige Ideen für die Nachnutzung des vernachlässigten Pools und erweckte eine echte Gartenoase zu neuem Leben.