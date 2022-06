Modern und praktisch: Ein Haus, das begeistert

Das Objekt wurde als L-förmiger Bau mit abschließendem Satteldach realisiert. Während die Fassade in Weiß erstrahlt, wurden sowohl das Dach als auch die Fenster in Schwarz gehalten. Dadurch wird dem Haus ein klassisch-moderner Look verliehen, der absolut zeitlos ist. Für einen geheimnisvollen Auftritt sorgen die dunkel getönten Verglasungen, die von innen eine normale Aussicht versprechen, von außen jedoch allzu neugierige Blicke abschirmen. Eine vom Haus aus direkt begehbare Terrasse sowie pflegeleicht angelegte Beete runden die Gestaltung des Außenbereichs ab .