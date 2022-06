Neuer Schwung für's Wohnzimmer – kleine Tricks zum Nachmachen

Bei der Beleuchtung in Innenräumen werden viele Fehler gemacht. Der eine wählt eine helle Deckenbeleuchtung, die das ganze Zimmer in ein taghelles Licht taucht, aber am Abend ungemütlich wirkt. Der andere greift auf schummrige Lichtquellen zurück, die zwar gemütlich wirken, aber nicht genügend Licht zum Lesen, Arbeiten, Basteln, Stricken oder Fernsehen bieten. Optimal ist die Kombination von beidem – von einer guten Allgemeinbeleuchtung, die den gesamten Raum ausleuchtet und einer indirekten Beleuchtung, die eine wohnliche Atmosphäre schafft. Daher stattet man einen Raum am besten mit einer Deckenlampe aus, die nicht nur ein einzelnes zentrales Licht, sondern mehrere Spots oder Strahler bietet. Dort, wo Licht zum Lesen oder ähnliches benötigt wird, übernehmen Tischlampen oder Stehlampen mit Lampenschirm die Beleuchtung. Für die romantische, gemütliche Beleuchtung am Abend sorgen Decken- oder Wandstrahler, die die Wand statt den Raum anleuchten und so das Zimmer in ein sanftes, angenehmes Licht tauchen. Dieser Raum punktet in Sachen Beleuchtung mit einer Stehlampe mit einem weichen, warmen Licht und von der anderen Seite mit dem Einfall des Tageslichtes. So wird der gesamte Raum ausgeleuchtet und erhält sein gemütliches Ambiente. Das Beispiel zeigt, dass man dem Raum schon mit einer einzigen Lampe mehr Charme verleihen kann.