Die beeindruckende Verwandlung einer alten Küche

Im Kochbereich erinnert wirklich gar nichts mehr an die alte, unfreundliche Küche. An die Stelle von altbackenem Holz und hellgelben Fliesen rückt jetzt viel strahlendes Weiß. In Kombination mit klaren, geradlinigen Formen und modernen elektrischen Geräten ergibt sich ein sehr stylishes, einladendes Gesamtbild. Die Hufeisenform der Küche wurde beibehalten, wirkt aber dadurch, dass die Wand links entfernt wurde und ein Durchbruch zum Essbereich entstand, wesentlich großzügiger und praktischer.