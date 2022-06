Feng Shui in der Küche

Die Lage der Küche in der Wohnung spielt in der Feng Shui Lehre eine wichtige Rolle. Sie sollte sich nicht mitten im Zentrum des Hauses befinden, da der Raum sonst nicht mit ausreichend Frischluft versorgt werden kann und der Energiefluss gestört wird. Dennoch sollte die Küche nicht allzu abseits liegen. Ideal ist es, wenn sie eine günstige Anbindung an andere häufig genutzte Räume hat, sodass man beim Kochen mit ins Geschehen einbezogen werden kann. Barhocker, eine Bank oder bequeme Stühle in der Küche laden Freunde und Familie ein zu gemütlichen Gesprächen während des Kochens.